Росія – це маніяк, який ніколи не дасть спокою сусіднім країнам, – Тизенгаузен

Росія продовжує вчиняти воєнні злочини на території України та намагається захопити нашу країну. Схоже, агресор не збирається зупинятись.

Ба більше, якщо не зупинити звірства в Україні, Кремль ніколи не дасть спокою й іншим країнам. Про це сказав експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен в ефірі 24 каналу.

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За його словами, з Росією розмовляти немає жодного сенсу.

Росія – це маніяк та агресор, який ніколи не дасть спокою всім державам, які з нею межують,

– вважає Тизенгаузен.

Він впевнений, що з певною частотою Росія й надалі намагатиметься вдертися в інші країни й обмежити суверенітет сусідніх держав. Таке відбуватиметься навіть при наступному правителі.

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