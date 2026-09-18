Росія ударила по Сумах: є влучання у багатоповерхівки, під завалами можуть бути люди

Росія завдала ударів керованими авіабомбами по Сумах та околицях міста. Попередньо, ворог застосував 6 – 7 КАБів, щонайменше 4 багатоповерхівки зазнали пошкоджень.

Про це повідомляє начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Що відомо про наслідки атаки?

За попередньою інформацією, російські війська завдали по Сумах та околицях міста ударів 6 – 7 керованими авіабомбами. Одне з влучань припало на житлову забудову в Ковпаківському районі.

Росія вдарила КАБами по Сумах / Фото ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхові житлові будинки. Спочатку повідомлялося, що під завалами одного з будинків можуть перебувати люди.

Двоє людей загинули внаслідок удару по будинку. Також відомо про п’ятьох людей, які постраждали внаслідок авіаудару. Серед них – 13-річна дівчинка. Троє людей у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу.

З-під завалів вже врятували чотирьох осіб, в тому числі й дитину. Однак там досі ще можуть бути люди. Рятувальники роблять все, щоб деблокувати їх та загасити пожежі.

На місці ударів працюють екстрені та відповідні служби. Фахівці розбирають завали й встановлюють остаточні масштаби руйнувань.

Саме про необхідність зупинити такі жорстокі удари проти життя щодня говорить Україна. Буквально зараз у Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде й війну потрібно завершувати. Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир. Дякую кожному та кожній, хто підтримує це,

– наголосив Володимир Зеленський.

Мешканців Сум закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози російських ударів.

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Нагадаємо, Росія 18 вересня завдала удару по Одесі реактивними дронами, атакувавши людне місце в центральній частині міста. Унаслідок атаки пошкоджено 11-поверхову адміністративну будівлю – зокрема її фасад та скління. Через влучання виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів будівлі.

Наразі відомо про 10 постраждалих, серед яких є двоє рятувальників, у більшості – уламкові поранення. Людям надали необхідну медичну допомогу, а на місці розгорнули оперативний штаб.