Росія утримує понад 2 тисячі студентів і блокує їхню евакуацію, – Верещук

В Сумах через обстріли Росії застрягли понад 2 тисячі іноземних студентів з 27 країн світу.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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Загалом 2046 іноземних студентів з 27 країн світу. Вони всі зараз застрягли в Сумах через російські обстріли, – повідомила Ірина Верещук.

Ігноруючи звернення керівників цих країн з проханням надати гуманітарні коридори студентам, росіяни насолоджуються приниженням цілих країн. Навіть таких як: Китай, Індія, Туреччина.

До слова, прем'єрка також повідомила, що завтра, якщо вдасться відкрити гуманітарний коридор із Сум на Полтаву, планують провести евакуацію жінок, дітей та людей похилого віку.

Разом з ними через цей коридор хочуть витягнути й іноземних студентів.



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