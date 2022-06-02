Росія вбила 11 медиків і повністю знищила понад 100 медзакладів, – Радуцький

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові вже вбили 11 медчичних працівників. Ще 46 медиків окупанти поранили.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування Михайло Радуцький під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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"Загинуло 11 медичних працівників, вони були просто вбиті. 46 медиків поранили. Схожих втрат не було за такий період навіть у Другу світову війну", – зауважив нардеп.

Втім, навіть попри складну ситуацію, дефіциту кадрів немає. Як розповів Радуцький, в Україні є велика кількість внутрішньо переміщених осіб, а серед них і медичний персонал.

Вони продовжують свою роботу на підконтрольній території України. Тому про дефіцит кадрів говорити не доводиться. Крім того, є іноземні лікарі, які на волонтерських засадах хочуть допомагати нашим громадянам,

– повідомив депутат.

Яких руйнувань завдали окупанти

За словами Радуцького, російські військові також вже знищили понад 100 медичних закладів в Україні. Ще 627 – пошкоджено. Водночас окупанти зруйнували 27 аптек, а 396 – зазнали пошкоджень.

Водночас в Україні вдалося стабілізувати ситуацію з поставками та виробництвом ліків.

"Звісно, ворог продовжує нищити логістичні шляхи та місця виготовлення й зберігання медичних препаратів. Однак з допомогою міжнародних партнерів, а також завдяки відновленню роботи наших фабрик, покриваємо потреби у медичних препаратів", – додав Радуцький.

Зруйновані медзаклади через росіян: інші новини

Російська армія невпинно обстрілює Луганську область. Окупанти зруйнували чи пошкодили там всі медичні заклади. Вони роблять це цілеспрямовано.

У Чергнігові російські загарбники знищили усі медичні заклади, які були у місті. Три з них не підлягають відновленню, адже вони зруйновані вщент.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що на відновлення зруйнованих російською армією українських лікарень знадобиться щонайменше 32 мільярди гривень.

У Міністерстві охорони здоров'я у травні заявляли, що окупанти блокують постачання ліків з підконтрольних Україні територій і використовують ситуацію, як один зі способів примусу до взаємодії з ними.

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