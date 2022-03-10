Росія вбиває цивільних: за 2 дні на Донеччині загинули 5 людей
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста. Зокрема, 9 та 10 березня на Донеччині загинули 5 людей.
Внаслідок ворожих обстрілів гинуть діти. Багато людей отримують важкі травми.
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На Донеччині за 2 дні загинули 5 людей
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що Росія продовжує вбивати цивільних.
Сьогодні стало відомо, що вчорашній авіаудар по пологовому будинку та дитячій лікарні у Маріуполі вбив 3 людей. Серед них – 1 дитина,
– зазначив Кириленко.
Окупанти 10 березня вбили ще двох мешканців області – по одній людині у Маріуполі та у селі Терни на Лиманщині. Ще 4 людини отримали поранення:
- у Маріуполі,
- Краматорську,
- Тернах,
- Миронівському.
Загальну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити поки неможливо. Кириленко переконаний, що кожного воєнного злочинця обов'язково покарають.
Загалом вороги вбили 64 мирних жителів / Фото Павла Кириленка
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