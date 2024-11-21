Росія постійно здійснює ракетні атаки по Україні, і сьогодні не відбулось нічого нового. Таку думку висловив 24 Каналу радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зазначивши, що ворог продовжує використовувати геноцидні практики для ліквідації цивільного населення.

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Росія не реалізувала свою мету

Відповідно є питання до партнерів України, які мають допомагати нам суттєво нарощувати протиракету оборону. Водночас Росія продовжить використовувати всі засоби, які в неї є, тому що вона досі не дістала належної реакції від, зокрема, проукраїнської коаліції.

Щодо удару 21 листопада, то розвідка країн-партнерів нашої держави, повідомляє, що немає підготовки російських ядерних сил,

– наголосив Подоляк.

Однак, на його думку, потрібно закінчити "ілюзорний" період, коли хтось дзвонить в Росію і просить Владіміра Путіна не робити щось. Навпаки це стимулює його використовувати різні засоби для вбивства українців.

Ключова ціль Росії очевидна і вона не реалізована – це розділення України, знищення її державності та автентичності. Росіяни не мінять цю свою ціль, і з ними неможливо домовитись ні про що,

– зазначив радник голови ОПУ.

Наразі, зауважив він, військові не дали чіткої відповіді, чи дійсно була застосована під час удару по Дніпру саме міжконтинентальна балістична ракета "Рубеж".

Нагадаємо, що 20 листопада посольства США, Іспанії, Італії та Греції призупинили свою роботу через загрозу російського обстрілу.

Для мене була дивною реакція посольств, тому що впродовж понад 1000 днів Росія використовує ту ж саму зброю та засоби. Тому було б бажано, щоб ці посольства донесли до своїх урядів, що таке війна, у якій використовуються максимально агресивні засоби ураження. А також щоб вони не створювали панічну кампанію,

– підкреслив він.

Росія зараз перебуває у панчному стані