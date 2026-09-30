Росія вдарила бойовим дроном по торгівельному центру в Харкові: є поранена

Ворог 30 вересня завдав удару бойовим дроном по одному з торгівельних центрів у Харковаі. Внаслідок атаки, за попередніми даними, поранено людину.

Про це повідомив міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Що відомо про атаку?

Ворог вкотре атакував Харків. Цього разу ворог скерував бойовий дрон по одному з торгівельних центрів у Київському районі міста. Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється.

Водночас уже відомо про одну поранену людину. Деталей про її стан немає.

Повітряна тривога на Харківщині досі триває, тому жителів закликають залишатися в укриттях.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, росіяни атакували Київщину у середу, 30 вересня, завдавши удару по магазину "Фора" в Обухівському районі. Безпілотник влучив у супермаркет у селі Іванковичі.

Після атаки в магазині спалахнула пожежа, а місцеві жителі повідомляли про людей, які могли залишатися всередині та кликати на допомогу.

Рятувальники ДСНС оперативно прибули на місце та ліквідували займання. Площа пожежі становила близько 250 квадратних метрів.

Внаслідок атаки постраждала одна людина 1976 року народження. Інформація про наслідки ворожого удару ще уточнюється.