Росія вдарила по будинку у Павлограді: є жертва

Росія продовжує терор. Вдень 30 липня вона вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа. Які наслідки атаки на Павлоград? Унаслідок атаки зайнялися квартири у багатоповерховому будинку. На жаль, загинула одна людина. Інформація про поранених уточнюється,

– повідомили в ОВА. До слова, Дніпропетровщину росіяни тероризують постійно. Зокрема, о 16:16 Повітряні сили попереджали про пуски КАБ на Дніпропетровщину. О 16:41 було зафіксовано БпЛА курсом на Дніпро зі сходу. А о 16:55 – БпЛА курсом на Павлоград.