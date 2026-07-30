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30 липня, 16:52
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Оновлено - 17:17, 30 липня

Росія вдарила по будинку у Павлограді: є жертва

Софія Рожик

Росія продовжує терор. Вдень 30 липня вона вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

Які наслідки атаки на Павлоград?

Унаслідок атаки зайнялися квартири у багатоповерховому будинку.

На жаль, загинула одна людина. 

Інформація про поранених уточнюється,
– повідомили в ОВА.

До слова, Дніпропетровщину росіяни тероризують постійно. Зокрема, о 16:16 Повітряні сили попереджали про пуски КАБ на Дніпропетровщину. 

О 16:41 було зафіксовано БпЛА курсом на Дніпро зі сходу.

А о 16:55 – БпЛА курсом на Павлоград.

 