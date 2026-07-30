30 липня, 16:52
Оновлено - 17:17, 30 липня
Росія вдарила по будинку у Павлограді: є жертва
Росія продовжує терор. Вдень 30 липня вона вдарила по Павлограду на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.
Які наслідки атаки на Павлоград?
Унаслідок атаки зайнялися квартири у багатоповерховому будинку.
На жаль, загинула одна людина.
Інформація про поранених уточнюється,
– повідомили в ОВА.
До слова, Дніпропетровщину росіяни тероризують постійно. Зокрема, о 16:16 Повітряні сили попереджали про пуски КАБ на Дніпропетровщину.
О 16:41 було зафіксовано БпЛА курсом на Дніпро зі сходу.
А о 16:55 – БпЛА курсом на Павлоград.