Росія вже не вперше вдарила по ній: у Харкові понад добу гасять пожежу на фабриці Philip Morris
- Росія атакувала фабрику Philip Morris на Харківщині, спричинивши масштабну пожежу, яку гасять понад добу.
- Обсяг пошкоджень великий, вогонь охопив 5 тисяч квадратних метрів, але жертви відсутні, оскільки люди перебували в укриттях.
Росія у ніч на 30 січня 2026 року атакувала фабрику Philip Morris на Харківщині. Там спалахнула масштабна пожежа. Наслідки атаки дуже серйозні.
Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що понад добу українські рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу на підприємстві, яке розташоване у селі Докучаєвське Харківської області. Окупанти зруйнували кілька будівель іноземної фабрики, яка призупинила роботу після повномасштабного вторгнення, через безпекові фактори.
Які наслідки удару по фабриці Philip Morris?
Атака Росії по підприємству – це вкотре прояв тероризму, адже воно не працювало з 2022 року.
Там було лише кілька людей, які переглядали за будівлями. На щастя вони не постраждали, бо перебували в укриттях. Але обсяг пошкоджень великий – вогонь охопив 5 тисяч квадратних метрів,
– сказала Анна Черненко.
Українські рятувальники працюють понад добу, щоб справитись із пожежею. Крім того, в Україні зараз знову значно похолодало. Це серйозно ускладнює роботу.
Кореспондентка додала, що це не перший удар Росії по підприємству. Окупанти навесні 2022 року вже били по території тютюнової фабрики. Тоді постраждав адмінкорпус, тепер – складські будівлі.
Росія атакує Харків: останні новини
Росіяни в ніч на 24 січня 2026 року використали для атаки по Харкову приблизно 25 ударних безпілотників. Внаслідок цього пошкоджено квартири та приватні будинки людей. Є травмовані особи.
Росія 25 січня знову атакували Харків та область. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Для ударів ворог використовує дрони. На щастя, цього разу пожеж не було зафіксовано.
Окупанти ввечері 27 січня обстріляли пасажирський поїзд на Харківщині. Для цього росіяни використали 3 ударні безпілотники. Постраждало кілька людей.