Росія вдарила по Львову: 15 постраждалих, під руїнами – люди

Російські окупанти у ніч проти 30 липня атакували Україну дронами та ракетами. Ворог завдав удару по Львову.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козацький.

Які наслідки атаки Росії по Львову та що відомо про постраждалих?

У ніч на 30 липня Росія завдала удару по Львову. Ворог атакував місто крилатими ракетами.

Станом на 06:52 відомо про 15 постраждалих. 14 поранених наразі госпіталізували, серед них – рятувальник.

Під руїнами є люди. ДСНС робить все, щоб якнайшвидше визволити їх. Дякую всім небайдужим, які допомагають розбирати завали,

– зазначив Козацький.

Також через заблоковану сходову клітку, людей із пошкодженої п'ятиповерхівки евакуйовують за допомогою крана.

Евакуація постраждалих у Львові: дивіться відео

У ДСНС повідомили, що у Львові зафіксовано кілька влучань: пошкоджено 2 багатоповерхові житлові будинки та нежитлові споруди.

За інформацією рятувальників, станом на 07:28 8 людей травмовано та 7 врятовано внаслідок російського удару.

У місцях влучань виникли пожежі. Підрозділи ДСНС ліквідовують осередки загорянь та наслідки атаки,

– заявили у ДСНС.

Наслідки атаки по Львову / Фото ДСНС