Росія вдарила по людному місцю в центрі Одеси: пошкоджена адмінбудівля, є постраждалі

Росія 18 вересня атакувала Одесу, завдавши удару по людному місцю в центрі міста. Унаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю.

Про це повідомляє Сергій Лисак, голова МВА.

Що відомо про атаку?

Ворог завдав удару реактивними дронами по людному місцю в центральній частині міста, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю. Зокрема, пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

Близько 16:30 кореспонденти 24 Каналу повідомили про повторні вибухи у місті.

Наразі відомо про пʼятьох постраждалих. У більшості з них уламкові поранення. Всім надається необхідна медична допомога.

Влада закликає жителів Одеси та області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й перебувати в укриттях під час ракетної або дронової небезпеки.

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Нагадаємо, російські війська вкотре атакували приміський поїзд на Харківщині. На момент удару потяг стояв, а пасажирів уже евакуювали з вагонів.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік. Ще восьмеро людей отримали поранення.

У ДСНС повідомили, що після удару спалахнули одразу два вагони. Рятувальникам згодом вдалося ліквідувати пожежу. Пасажирів закликають під час евакуації неухильно виконувати вказівки поїзної бригади та якомога швидше залишати небезпечну зону.

В Укрзалізниці наголошують, що повторні удари можуть становити серйозну загрозу для людей, які перебувають біля потяга.