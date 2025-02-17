Російський FPV-дрон атакував рятувальників, які везли воду в Костянтинівку на Донеччині

На Донеччині російські військові з FPV-дрона вдарили по рятувальниках. Працівники ДСНС везли воду мирним жителям міста Костянтинівка.

Про це в понеділок, 17 лютого, повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає 24 Канал. Там зазначають, що ворог спеціально цілився у водія.

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Що відомо про атаку

У результаті російського нападу 2 рятувальники поранені, їх уже доставили до лікарні. Стан постраждалих оцінюють як середньої тяжкості. Окрім того, пошкоджена автоцистерна з водою.

Попри цинічність ворога, рятувальники Донеччини не зупиняються. Вони продовжують працювати під обстрілами, бо знають: кожна крапля води – це шанс на життя,

– написали в ДСНС.

Росія атакувала автоцистерну рятувальників / Фото ДСНС (обережно, чутливий контент, 18+)

До слова, FPV-дрони противника вже не вперше нападають на спецтранспорт надзвичайників. У Покровському районі 9 лютого під обстріл потрапив екскаватор-навантажувач. Працівники ДСНС поверталися після проведення аварійно-рятувальних робіт, тоді 1 співробітник отримав контузію.