Росія вдарила по спальному району Запоріжжя: є жертви та постраждалі

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За попередніми даними Запорізької ОВА, внаслідок ворожого удару двоє людей загинули та 15 постраждали. Їм надають медичну допомогу.

Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили о 15:54. Вона була пов'язана із загрозою ударних безпілотників.

БпЛА на південному сході від Запоріжжя, курс – на місто,

– попередили в Повітряних силах ЗСУ.

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Раніше противник вдарив по Нікополю, що на Дніпропетровщині. Внаслідок російської атаки загинула людина та постраждали ще четверо. Пошкоджено багатоповерхівку та інші цивільні будівлі.

До цього під атакою ворожих дронів була Одеса. Постраждали троє людей, що перебували на зупинці громадського транспорту. Також пошкоджено транспорт та будівлі.