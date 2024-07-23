Ворог вночі атакував об'єкти критичної інфраструктури на Сумщині

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, ворог вдарив по критично важливих об'єктах Сумської області.

Вночі проти 23 липня ворог завдав авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади. За попередньою інформацією, загиблих немає.

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Роботи тривають

У Сумській ОВА також зазначили, що на місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно – відновлювальні роботи.

Детальнішої інформації про наслідки наразі немає. Також у ОВА закликали не ігнорувати сигнали повітряних тривог. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тож не варто нехтувати власною безпекою.

Раніше зранку 21 липня російські війська також вдарили по об'єктах Шосткинської громади на Сумщині. Внаслідок удару були зруйновані два об'єкти теплозабезпечення.

Руйнувань також зазнали два житлових будинки та низка приміщень соціального значення.