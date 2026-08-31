Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" на Одещині

Окупанти продовжують бити по логістичних компаніях України. Вкотре ворог завдав удару по об''єкту "Нової пошти".

Вранці 31 серпня росіяни атакували термінал "Нової пошти" на Одещині. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про удар по "Новій пошті"?

За словами чиновника, на об'єкті спалахнула пожежа. Наразі вогонь вдалося приборкати.

Інформація про постраждалих на цей час не надходила. На місці удару працюють всі відповідні служби,

– заявив глава ОВА.

Наслідки прильоту по "Новій пошті" / Фото ДСНС

Нагадаємо, що 28 серпня російські війська влучили у складські приміщення "Нової пошти" у селі Святопетрівське, що на Київщині. Через годину після першого влучання окупанти вдарили по тій самій локації вдруге.

У компанії заявили, що під удар потрапило сортувальне депо "Нової пошти". Пожежа знищила десятки тисяч книжок, а також сучасний роботизований фулфілмент-центр, у створення якого компанія вклала значні ресурси та роки роботи.

Зауважимо, що тієї ж ночі ворог скинув 4 КАБи на термінал "Нової пошти" в Сумах, пошкодивши також 3 вантажівки.

Об'єкти компанії були атаковані і в інших регіонах.

Після знищення великого центру у Святопетрівському "Нова пошта" вирішила децентралізувати фулфілмент. Тепер її відділення по Україні можуть використовуватися як локальні склади, щоб зменшити залежність від одного великого центру.