12 жовтня, 11:42
Оновлено - 12:01, 12 жовтня
Росія вдарила по "Епіцентру" в Дніпрі
Росія продовжує бити по українських містах безпілотниками. Країна-агресорка вдарила по торгівельному центрі у Дніпрі
Окрім того, у Дніпрі відомо про загиблого. Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.
Що відомо про російську атаку?
У понеділок, 12 жовтня, Росія била по Дніпру та області. Ворожі дрони вдарили по "Епіцентру" в Дніпровському районі. Зайнявся один з поверхів торгівельного центру. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Окрім того, окупанти обстріляли житловий будинок у Дніпрі. Внаслідко обстрілу загинула людина. Вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхівки.
Наслідки російської атаки / Дніпровська ОВА