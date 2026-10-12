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24 Канал Новини України Росія вдарила по "Епіцентру" в Дніпрі
12 жовтня, 11:42
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Оновлено - 12:01, 12 жовтня

Росія вдарила по "Епіцентру" в Дніпрі

Данило Жоров

Росія продовжує бити по українських містах безпілотниками. Країна-агресорка вдарила по торгівельному центрі у Дніпрі

Окрім того, у Дніпрі відомо про загиблого. Про це повідомив голова Дніпровської ОВА Олександр Ганжа.

Що відомо про російську атаку?

У понеділок, 12 жовтня, Росія била по Дніпру та області. Ворожі дрони вдарили по "Епіцентру" в Дніпровському районі. Зайнявся один з поверхів торгівельного центру. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Окрім того, окупанти обстріляли житловий будинок у Дніпрі. Внаслідко обстрілу загинула людина. Вибухова хвиля пошкодила вікна багатоповерхівки.

Наслідки російської атаки / Дніпровська ОВА

 

 

 

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