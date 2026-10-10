Росія вдарила по центру Одеси: пошкоджено адмінбудівлю

Росія увечері 10 жовтня продовжує атакувати Україну. Вибух пролунав в Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак та ОВА Олег Кіпер.

Що відомо про атаку на Одесу

Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА на Одесу з Чорного моря.

Вибух у місті пролунав приблизно о 18:09.

За даними МВА, Росія атакувала просто центр Одеси.

Пошкоджено адмінбудівлю, а саме фасад та дах будівлі, також припарковані автомобілі.

Пожежа, що виникла внаслідок удару, наразі ліквідована. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Важливо! Оприлюднення фото і відео місця події одразу після удару недопустимо. Це підказує ворогу, де перебувають люди, і збільшує ризик повторного удару саме під час рятувальної операції.

Нагадаємо, що вдень 10 жовтня Росія атакувала й Київ. В Оболонському районі міста російська ракета влучила в будівлю ресторану, там виникла пожежа.

Також за іншою адресою в цьому ж районі уламки ракети впали у дворі житлового будинку.

Відомо про 7 постраждалих в Оболонському районі. 5 поранених перебувають в стаціонарах міських лікарень, 3 з них – у тяжкому стані.