Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Вінниччини: без світла понад 15 тисяч людей

На Вінниччині внаслідок російської атаки зафіксували влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Через пошкодження без електроенергії залишилися тисячі споживачів.

Про це повідомляє начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна.

Що відомо про атаку?

Внаслідок ворожої атаки на Вінниччину зафіксували влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Через пошкодження без електропостачання залишилися понад 15 тисяч споживачів. На щастя, люди не постраждали.

На місцях працюють усі відповідні служби. Фахівці вже займаються ліквідацією наслідків російської атаки та відновленням електропостачання.

Інформація щодо масштабів пошкоджень уточнюється. Водночас влада закликає мешканців області дотримуватися заходів безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, 29 вересня після російського удару на одному з об'єктів в Одесі спалахнула пожежа. Рятувальники прибули на місце та швидко загасили вогонь, однак роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

За інформацією станом на 08:30, унаслідок обстрілу повністю знищено три вантажівки, ще вісім автомобілів пошкоджено. Також зафіксовано пошкодження будівель. Попередньо, внаслідок атаки постраждали 2 людей.

Паралельно в місті продовжують усувати наслідки удару, якого Одеса зазнала напередодні. Зокрема, роботи тривають біля пошкодженої багатоповерхівки.

Вибухова хвиля також вибила вікна в розташованих поруч будинках та одному з освітніх закладів. Наразі фахівці закривають пошкоджені віконні прорізи та виконують інші необхідні ремонтні роботи. Загалом через атаку, яка сталася напередодні, травмувалися 6 людей. 2 з них досі перебувають у медичних закладах.