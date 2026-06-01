Росія вдарила по Запоріжжю: горить об'єкт інфраструктури

Пізно ввечері в понеділок, 1 червня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Які наслідки удару по Запоріжжю?

Протягом вечора 1 червня Іван Федоров неодноразово повідомляв про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), ударних безпілотників та швидкісних ракет по регіону.

Повітряні сили ЗСУ також писали про пуски КАБів на Запоріжжя.

Згодом стало відомо, що російські війська атакували обласний центр: ворожого удару зазнав об'єкт критичної інфраструктури.

В ОВА додали, що внаслідок атаки на місці виникла пожежа.

Станом на момент публікації місцева влада не інформувала про постраждалих під час російського обстрілу.

Де ще лунали вибухи?

Ввечері 1 червня вибухи також гриміли в Миколаєві – перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що в напрямку міста зі сходу рухається група ворожих безпілотників.

Вдень ворог також завдав удару по Чернігівській області. Внаслідок атаки поранення отримав 15-річний хлопчик – наразі він перебуває у важкому стані.

Окрім того, у селі Мощенка під прицілом окупантів опинився приватний будинок – на місці прильоту спалахнула пожежа.