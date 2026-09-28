Росія вдарила у районі пункту пропуску "Ягодин" на кордоні з Польщею

Російський реактивний безпілотник вдень 28 вересня вдарив неподалік кордону з Польщею на Волині. Є деякі пошкодження на пункті пропуску "Ягодин" через ударну хвилю.

Про це повідомляє начальник Волинської ОВА Роман Романюк.

Що відомо про атаку поблизу Ягодина

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про реактивний дрон в районі селища Головне на Волині, який рухався в напрямку польського кордону.

На жаль, було влучання неподалік кордону у селі Старовойтове, де розташований міжнародний пункт пропуску "Ягодин".

Ударною хвилею пошкоджено приміщення КПП на в'їзд в термінал.

Наразі звернень щодо травмованих та загиблих не надходило.

У Польщі також лунали сирени через загрозу БпЛА на заході України. Там припиняли роботу аеропорти Жешува і Любліна. Окрім того, відомо про залучення польської військової авіації.

"У зв'язку з необхідністю забезпечення свободи дій військової авіації аеропорти в Любліні та Жешуві призупинили авіаційну діяльність", – йдеться у заяві Польського агентства повітряного сполучення.

Нагадаємо, що нещодавно з'явилося повідомлення, що Україна хоче перенести прикордонні пункти пропуску на територію сусідніх країн. Причина – постійні удари Росії по українських КПП.

Водночас швидко реалізувати такі зміни не вдасться.