У цьому найбільша проблема, – військовий сказав, як Росія вдосконалює засоби для атак

Росіяни суттєво змінили тактику застосування безпілотників і регулярно випробовують нові модифікації для атак по Україні. Загарбники намагаються виснажити систему протиповітряної оборони та завдати максимальної шкоди цивільному населенню.

Офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що загарбники взяли за основу варіант безпілотника Shahed 238 і активно його вдосконалюють. Внаслідок цього з'явилися нові моделі апаратів, які летять набагато швидше за попередні.

Як Росія модернізує безпілотники?

За словами військовослужбовця, ворог розробив модифікації "Герань-3", "Герань-4" та "Герань-5", швидкість яких сягає до 750 кілометрів на годину. Окупанти виготовляють їх усе більше й регулярно запускають по території України для тиску на людей.

Тут немає ніякого стратегічного мислення з погляду ліквідації військових об'єктів. Але водночас треба визнати, що це досить розумне рішення для того, щоб максимально зробити життя цивільного населення некомфортним. Основне завдання противника – не дати українцю відчувати своє життя нормальним,

– зазначив військовослужбовець.

Чому нові цілі складно перехоплювати?

Військовий підкреслив, що найголовніша складність у збитті цих засобів ураження полягає саме в їхній швидкості. Модифікована "Герань-5" за своїми характеристиками фактично є вже не звичайним БпЛА, а крилатою ракетою.

Насправді саме у швидкості реактивних дронів полягає найбільша проблема. І в нас немає ще великої кількості засобів для того, щоб ці дрони збивати. У нас немає перехоплювачів у тій кількості, яка необхідна для знищення нових моделей, що летять зі швидкістю до 750 кілометрів на годину,

– пояснив офіцер НГУ.

Він зауважив, що раніше швидкість найбільш ефективних засобів перехоплення становила орієнтовно до 250 кілометрів на годину. Наразі для збиття швидкісних цілей залучають авіацію та гвинтокрили, однак використання ракет повітря-повітря є фінансово затратним.

Військовий сподівається, що невдовзі чисельність модифікованих перехоплювачів, які можуть збивати ці російські безпілотники, буде теж збільшуватися. За останні тижні кількість перехоплень зросла до 60% і є сподівання, що буде збільшуватися. Водночас звичайні "Шахеди" вже не страшні для Сил оборони, адже існує величезна кількість засобів їх перехоплення. А от реактивний – це дійсно проблема, і нам ще треба її однозначно вирішити.