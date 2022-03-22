Росія веде агресивну пропаганду, що Білорусі необхідно брати участь у війні, – Генштаб
22 березня 2022 , 07:26Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Над Україною нависла ще одна загроза з боку Білорусі. Є ймовірність того, що білоруська армія також повномасштабно вторгнеться, щоб допомогти Росії у її загарбницьких планах.
Країна-окупантка веде агресивну пропаганду, чому Білорусь має це зробити. Про це заявили у Генштабі ЗСУ.
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Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу з особовим складом білоруських військ. Вони кажуть їм про необхідність брати участь у війні з Україною,
– повідомляє Генштаб.
У Міноборони раніше оцінювали загрозу наступу Білорусі як високу.
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