Росія веде агресивну пропаганду, що Білорусі необхідно брати участь у війні, – Генштаб

Над Україною нависла ще одна загроза з боку Білорусі. Є ймовірність того, що білоруська армія також повномасштабно вторгнеться, щоб допомогти Росії у її загарбницьких планах.

Країна-окупантка веде агресивну пропаганду, чому Білорусь має це зробити. Про це заявили у Генштабі ЗСУ.

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Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу з особовим складом білоруських військ. Вони кажуть їм про необхідність брати участь у війні з Україною,

– повідомляє Генштаб.

У Міноборони раніше оцінювали загрозу наступу Білорусі як високу.

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