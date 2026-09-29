Росія заманює громадян Таїланду на війну проти України: обіцяє "фейкові" 70 тисяч доларів

Російська армія продовжує розгортати масштабну рекламну кампанію для залучення іноземців до бойових дій. Людей заманюють великими грошима та паспортами, проте замість безпечної служби відправляють на вірну смерть.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Як проходить російське вербування

Країна-терористка зосередилася на країнах Глобального Півдня, зокрема активно поширює рекламу в таїландському інфопросторі. За підписання контракту тайцям пропонують близько 70 тисяч доларів, російське громадянство та гарантують перебування у глибокому тилу.

На практиці усі обіцянки виявляються відвертою брехнею. Більшість завербованих іноземців не отримують жодних виплат і одразу потрапляють на найгарячіші та найнебезпечніші ділянки передової.

У ЦПД пояснюють, що Кремль змушений вдаватися до таких маніпуляцій через величезні втрати. Оскільки кількість росіян, охочих добровільно йти воювати, суттєво зменшилася, військове керівництво намагається компенсувати нестачу живої сили за рахунок іноземців.

Нагадаємо, що кожен десятий полонений в Україні є громадянином іншої держави. Починаючи з 2022 року, контракти з російською армією підписали майже 29 тисяч іноземців з різних куточків світу.

Нещодавно повідомлялося, що Москва організувала схему залучення найманців з Ємену. Через міжнародний тиск росіянам довелося згорнути вербування у майже сорока країнах, тому тепер вони шукають людей переважно в Африці, Центральній Азії та Південній Америці.