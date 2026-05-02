Це рекорд: у 2026 році Росія планує завербувати до армії понад 18 тисяч іноземців

У 2026 році Росія може суттєво наростити вербування іноземців до лав своєї армії – до близько 18,5 тисяч осіб. У такий спосіб країна-агресорка намагається компенсувати масові втрати власного населення на війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Як Росія вербує іноземців?

Про плани ворога розповів секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими бригадний генерал Дмитро Усов. Він виступив під час дискусії "Іноземні бойовики в російській армії: як зупинити глобальну схему вербування".

За словами Усова, наразі у складі російських військ воюють тисячі іноземців: понад 13 тисяч – із країн Центральної Азії, понад 1,8 тисячі – з Південної Азії, майже 3 тисячі – з Африки, понад 1,5 тисячі – з Латинської Америки, а також близько 14 тисяч з КНДР.

Цьогоріч країна-агресорка також планує рекрутувати рекордні 18 500 іноземців – для Москви це важливий ресурс на тлі масових втрат власного населення на війні проти України.

Усов наголосив, що активне залучення іноземних громадян Росією створює ризики посилення транснаціональних схем торгівлі людьми та є викликом для міжнародної безпеки. За його словами, відповідальність за такі практики лежить на Кремлі.

Окремо секретар Координаційного штабу висловився про втрати іноземних найманців російської армії у так званих "м'ясних штурмах" на війні проти України. За наявними даними, вони становлять щонайменше 5 149 осіб.

Деяким пощастило – вони потрапили до українського полону. Сьогодні Коордштаб опікується найманцями із 48 країн: серед "топів" – Таджикистан, Узбекистан і Білорусь,

– підсумував Дмитро Усов.

Цікаво! Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в розмові з 24 Каналом розповів, що російське керівництво на тлі значних втрат стягує найманців з країн Африки. Також до війська продовжують залучати росіян, які перебувають у в'язницях або тих, хто перебуває на умовному терміні під ковпаком російських правоохоронних органів.

