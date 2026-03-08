Їдуть прибиральниками й опиняються на фронті: Рьопке відповів, де Кремль вербує найманців
- Кремль вербує найманців, обіцяючи їм роботу будівельників та прибиральників, а потім змушує підписати контракт.
- У 2022 році в Росії мобілізували 250 тисяч осіб, а зараз Путін намагається уникнути нової мобілізації, роздаючи "дорогі контракти" росіянам.
Москва не планує оголошувати мобілізацію та продовжує пропонувати росіянам шалені гроші за підписання контрактів. Однак також в Росії знайшли "дешевший" спосіб поповнення армії – найманці, зокрема, з Африки.
Їм пропонують роботу в країні-агресорці, а потім не залишають іншого вибору, ніж піти воювати. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик BILD Юліан Рьопке, зауваживши, що це повністю відповідає російській схемі – брехати та вести пропаганду проти усіх країн.
Де Кремль вербує найманців?
Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в російській армії воює понад 1700 найманців з 36 країн Африки. Їм пропонують роботу будівельників, охоронців і навіть прибиральників у країні-агресорці, обіцяючи високі зарплати та легальний статус. Після прибуття у них забирають документи і змушують підписати контракт з російською армією.
Якщо на стороні України воюють 6 тисяч колумбійців і вони свідомо підписували контракт, то найманці їдуть в Росію бути "прибиральниками в Санкт-Петербурзі". Коли вони зроблять щось не те, їм говорять, що тепер вони злочинці і мають єдиний шанс – їхати воювати,
– наголосив Рьопке.
Цікаво! Раніше письменник та публіцист Ростислав Мурзагулов також зазначив, що іноземцям обманом пропонують працювати водіями та кухарями в Росії. А після підписання контракту їх одразу відправляють виконувати бойові завдання на передову.
За словами військового аналітика, у 2022 році в Росії мобілізували 250 тисяч осіб, що викликало сильне суспільне невдоволення. Тоді росіяни втікали, зокрема, у Грузію.
Тому Путін хоче уникнути мобілізації за будь-яку ціну і "роздає" контракти. Однак це дорого – в деяких регіонах країни-аегрсорки окупантам платять до 70 тисяч євро в перший день. Водночас призовників в Росії на фронт масово не відправляють. Ймовірно, це означає підготовку до нової віни з НАТО.
Не лише Африка: звідки ще Кремль набирає найманців?
Росія пропонує пільги й високі зарплати громадянам Непалу, Південна Азія. Росія завербувала близько 15 тисяч людей звідти.
Країна-агресорка також активно вербує жителів Сьєрра-Леоне та Куби. В цих країнах громадяни мають невеликий заробіток, а Росія пропонує чоловікам легкий і швидкий заробітокю.
В армії країни-агресорки також є громадяни Таджикистану, Узбекистану, Білорусі, Киргизстану, Казахстану, Індії та Сербії.