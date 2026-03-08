Їдуть прибиральниками й опиняються на фронті: Рьопке відповів, де Кремль вербує найманців

Москва не планує оголошувати мобілізацію та продовжує пропонувати росіянам шалені гроші за підписання контрактів. Однак також в Росії знайшли "дешевший" спосіб поповнення армії – найманці, зокрема, з Африки.

Їм пропонують роботу в країні-агресорці, а потім не залишають іншого вибору, ніж піти воювати. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик BILD Юліан Рьопке, зауваживши, що це повністю відповідає російській схемі – брехати та вести пропаганду проти усіх країн.

Де Кремль вербує найманців?

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в російській армії воює понад 1700 найманців з 36 країн Африки. Їм пропонують роботу будівельників, охоронців і навіть прибиральників у країні-агресорці, обіцяючи високі зарплати та легальний статус. Після прибуття у них забирають документи і змушують підписати контракт з російською армією.

Якщо на стороні України воюють 6 тисяч колумбійців і вони свідомо підписували контракт, то найманці їдуть в Росію бути "прибиральниками в Санкт-Петербурзі". Коли вони зроблять щось не те, їм говорять, що тепер вони злочинці і мають єдиний шанс – їхати воювати,

– наголосив Рьопке.

Цікаво! Раніше письменник та публіцист Ростислав Мурзагулов також зазначив, що іноземцям обманом пропонують працювати водіями та кухарями в Росії. А після підписання контракту їх одразу відправляють виконувати бойові завдання на передову.

За словами військового аналітика, у 2022 році в Росії мобілізували 250 тисяч осіб, що викликало сильне суспільне невдоволення. Тоді росіяни втікали, зокрема, у Грузію.

Тому Путін хоче уникнути мобілізації за будь-яку ціну і "роздає" контракти. Однак це дорого – в деяких регіонах країни-аегрсорки окупантам платять до 70 тисяч євро в перший день. Водночас призовників в Росії на фронт масово не відправляють. Ймовірно, це означає підготовку до нової віни з НАТО.

Не лише Африка: звідки ще Кремль набирає найманців?