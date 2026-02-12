Гроші за зраду: росіяни намагаються завербувати українців для реєстрації Starlink

Служба безпеки України попереджає про спроби російських спецслужб завербувати українців для незаконної реєстрації терміналів Starlink, які використовують окупанти, зокрема для атак на українські міста. За таку співпрацю передбачена кримінальна відповідальність, аж до довічного ув'язнення.

Ворог не втрачає можливості знайти спосіб, щоб і надалі використовувати Starlink. Про це повідомили у Службі безпеки України.

Про що застерігають в СБУ?

За даними СБУ, через блокування російських терміналів уздовж лінії фронту ворог намагається відновити канал зв'язку, залучаючи українських громадян за гроші. Зокрема, окупанти пропонують реєструвати обладнання у ЦНАПах або маскуються під українських військових, які нібито не можуть самостійно оформити Starlink.

У СБУ наголошують, що такі дії кваліфікуються як державна зрада в умовах воєнного стану і караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.

Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками – терміново повідомте про це СБУ:

Чат-бот "Спали" ФСБшника"

Телефон: 0 800 501 482

Email: callcenter@ssu.gov.ua

У спецслужбі наголошують, що якщо хтось свідомо допомагає ворогу, він стає співучасником його злочинів і допомагає вбивати українських військових та мирних людей. Такі особи будуть знайдені і покарані відповідно до закону.

Що означає для росіян блокування Starlink?