Гроші за зраду: росіяни намагаються завербувати українців для реєстрації Starlink
- Російські спецслужби намагаються завербувати українців для реєстрації терміналів Starlink, використовуючи їх для атак на українські міста.
- СБУ наголошує, що така співпраця є державною зрадою і карається довічним ув'язненням з конфіскацією майна.
Служба безпеки України попереджає про спроби російських спецслужб завербувати українців для незаконної реєстрації терміналів Starlink, які використовують окупанти, зокрема для атак на українські міста. За таку співпрацю передбачена кримінальна відповідальність, аж до довічного ув'язнення.
Ворог не втрачає можливості знайти спосіб, щоб і надалі використовувати Starlink. Про це повідомили у Службі безпеки України.
Про що застерігають в СБУ?
За даними СБУ, через блокування російських терміналів уздовж лінії фронту ворог намагається відновити канал зв'язку, залучаючи українських громадян за гроші. Зокрема, окупанти пропонують реєструвати обладнання у ЦНАПах або маскуються під українських військових, які нібито не можуть самостійно оформити Starlink.
У СБУ наголошують, що такі дії кваліфікуються як державна зрада в умовах воєнного стану і караються довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.
Якщо ви стикалися із зазначеними злочинами або були їх свідками – терміново повідомте про це СБУ:
- Чат-бот "Спали" ФСБшника"
- Телефон: 0 800 501 482
- Email: callcenter@ssu.gov.ua
У спецслужбі наголошують, що якщо хтось свідомо допомагає ворогу, він стає співучасником його злочинів і допомагає вбивати українських військових та мирних людей. Такі особи будуть знайдені і покарані відповідно до закону.
Що означає для росіян блокування Starlink?
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що відключення Starlink призвело до проблем росіян з керуванням дронами, що може вплинути на їхні атаки на Україну. Росія, ймовірно, перейде до стратегії масових запусків безпілотників для виснаження української ППО.
Ворог погрожує родинам українських військовополонених з вимогами реєструвати термінали Starlink, які можуть бути використані проти України. Українців закликають повідомляти про такі випадки до Координаційного штабу та правоохоронних органів, щоб уникнути правових наслідків.
Військовослужбовець, політолог Кирило Сазонов, зауважив для 24 Каналу, що втрата доступу до Starlink на фронті стала серйозною проблемою для російських військ, ускладнюючи коригування військових дій. Російські війська намагаються розв'язати проблему іншими альтернативами, але це не буде ефективно.