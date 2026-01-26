Росія вгатила по багатоповерхівці у Кривому Розі: спалахнула пожежа
- Росія атакувала Кривий Ріг за допомогою "Шахеда", влучивши у багатоповерхівку в Тернівському районі.
- На місці тривають аварійно-рятувальні роботи, додаткова інформація уточнюється, загроза триває.
Росія атакувала Кривий Ріг за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Під ударом противника опинилася цивільна інфраструктура, є інформація про пожежу.
Про це повідомляють Олександр Вілкул та голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Які наслідки удару по Кривому Рогу?
Повітряна тривога у межах Кривого Рогу та територіальної громади оголошена ще з 18:10. Орієнтовно о 19:51 у Повітряних силах повідомили про рух ворожого безпілотника в напрямку Кривого Рогу та Синельникового.
Незадовго після цього кореспонденти Суспільного повідомили про те, що у межах міста було гучно. Згодом Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили "Шахедом" по багатоповерховому будинку у Тернівському районі міста.
Пожежа. Розпочали аварійно-рятувальну операцію. Всі на місці, всі працюємо,
– ідеться у повідомленні.
Пожежа у будинку у Кривому Розі після удару: дивіться відео
Олександр Ганжа підтвердив, що ворог атакував місто дроном, внаслідок чого понівечена цивільна інфраструктура. Він додав, що додаткову інформацію наразі уточнюють, і наголосив, що станом на 20:17 загроза триває.
Що відомо про попередні удари по Україні?
Раніше Росія завдала ракетного удару по Харкову. У місті виникли проблеми з електропостачанням, там також пошкоджено цивільну інфраструктуру. Внаслідок ворожого обстрілу міста відомо про 2 постраждалих.
До цього вибухи пролунали в межах Київської області. Тоді попереджали про БпЛА на півночі Києва в напрямку водосховища та ще один на півдні від Українки південним курсом. В ОВА писали про роботу ППО.