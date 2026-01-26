Росія вгатила по багатоповерхівці у Кривому Розі: спалахнула пожежа

Росія атакувала Кривий Ріг за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед". Під ударом противника опинилася цивільна інфраструктура, є інформація про пожежу.

Про це повідомляють Олександр Вілкул та голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Які наслідки удару по Кривому Рогу?

Повітряна тривога у межах Кривого Рогу та територіальної громади оголошена ще з 18:10. Орієнтовно о 19:51 у Повітряних силах повідомили про рух ворожого безпілотника в напрямку Кривого Рогу та Синельникового.

Незадовго після цього кореспонденти Суспільного повідомили про те, що у межах міста було гучно. Згодом Олександр Вілкул повідомив, що росіяни вдарили "Шахедом" по багатоповерховому будинку у Тернівському районі міста.

Пожежа. Розпочали аварійно-рятувальну операцію. Всі на місці, всі працюємо,

– ідеться у повідомленні.

Пожежа у будинку у Кривому Розі після удару: дивіться відео

Олександр Ганжа підтвердив, що ворог атакував місто дроном, внаслідок чого понівечена цивільна інфраструктура. Він додав, що додаткову інформацію наразі уточнюють, і наголосив, що станом на 20:17 загроза триває.

Що відомо про попередні удари по Україні?