Росія вичерпала основні резерви: для блокування Києва перекидають до України додаткові сили

Триває дев’ята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Окупанти намагаються захопити Київ. Але їм це не вдається.

Основною метою противника залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах.

"В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів", – повідомили у Генштабі ЗСУ.

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До цього схожу інформацію підтвердила і розвідка США. В білому домі повідомили, шо Росія ввела в Україну 90% стягнутих нею до кордону військ

Закликаємо українців бути пильними, вірити в Збройні Сили України та користуватися інформацією з офіційних та перевірених джерел. Боротьба триває! Перемога буде за нами! Слава Україні!

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