Льотчик-інструктор сказав, які літаки Росія вже не зможе будувати

Через те, що Росія перебуває під санкціями, в неї виникли проблеми з виготовленням літаків. Росіяни не можуть належним чином виробляти двигуни, які повинні бути на літаках 5 – 6 покоління, оскільки має бути передбачена певна технологія.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що в росіян також є проблеми з наявністю елементної бази – авіоніки.

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Які моделі літаків буде розвивати ворог?

Світан наголосив, що стратегічну авіацію Росія вже виготовляти не зможе (Ту-95, Ту-2, Ту-160), але вона може випускати літаки типу Су. Це, з його слів, кращий літак, який залишився після СРСР.

"Основна база в росіян – Су-27М, на якій були збудовані Су-30, Су-34, Су-35, Су-57, Су-75. Ось ці моделі літаків росіяни будуть розвивати, в них є змога їх будувати, понад 10 одиниць щорічно вони "ставлять на крило", – озвучив Світан.

2 основні проблеми росіян щодо виготовлення авіатехніки

Проблемні питання у противника – це наявність авіоніки та можливість вивести літак на рівень 5 – 6 покоління. В росіян немає композитних матеріалів. В певний період Росія намагалася закупити їх в Японії для виготовлення літаків у режимі радіоневидимості.

Коли японці зрозуміли для чого їм це, то розірвали договір. Росіянам ніде взяти композитні матеріали, тому будь-який російський літак світиться, наче новорічна ялинка,

– зауважив льотчик-інструктор.

Сьогодні Росія не здатна виготовити ту авіоніку, яка б відповідала новим зразкам техніки, яка є в США, Європі, Китаї, Південній Кореї. Військовий експерт впевнений, що Росія буде постійно відставати й це пояснюватиметься навіть не стільки введенням проти неї санкцій, як відсутністю технологій виробництва елементної бази, яка дає технологічну перевагу в авіабудівництві.

Росія вже ніколи не здожене світ, який пішов на 2 – 3 кроки вперед,

– вважає Світан.

Беручи до уваги реалії теперішніх боїв, авіаційна компонента переходить в безпілотну, а це, як підсумував військовий експерт, передбачає необхідність виконувати ще більше технологічних завдань, які не під силу російському ВПК. Він також наголосив, що наразі для Росії не так страшні американські санкції, як американський президент Трамп в образі некерованого примхливого керівника.