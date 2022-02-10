На промывке мозгов не экономят

В последние месяцы российская пропаганда направила значительные финансы на развитие испаноязычных филиалов RT и ретрансляции в них антиукраинского контента.

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Только в январе 2022-го испаноязычные российские и пророссийские ресурсы сгенерировали более 1600 сообщений с фейками про Украину. Это позволило привлечь 40% испаноязычных читателей именно к российскому контенту.



Россия не экономит финансы на новой пропагандистсткой площадке в западном мире / Фото Qirim News

Целина для зомбирования

Основные площадки для распространения пропаганды RT – Испания, Венесуэла, Никарагуа и Куба. Но через них российская пропаганда охватывает аудиторию в Северной и Южной Америке, Карибском бассейне и так далее.

Как видим, на информационную войну Россия, так, как и на свои вооруженные силы, продолжает не жалеть денег и ресурсов.

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