Росія відмовилася передати американціям контроль над Запорізькою АЕС, – Reuters
- Росія відкинула пропозицію США щодо ЗАЕС.
- Контроль над ЗАЕС залишається принциповою перешкодою для мирних домовленостей, оскільки обидві сторони демонструють жорсткі позиції.
Мирні переговори щодо війни в Україні наразі не мають конкретних результатів у ключових та найбільш суперечливих питаннях. Зокрема йдеться про контроль над ЗАЕС.
Доля електростанції наразі є одним з найгостріших пунктів можливої мирної угоди. Про таке йдеться в матеріалі агенції Reuters, яка посилається на власні джерела.
До теми Росія активізувалась на ЗАЕС та хоче приєднати її до своєї мережі, – ISW
Як країна-агресорка коментує питання ЗАЕС?
Росія відмовилася від американської пропозиції, згідно з якою США отримали б повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією (найбільшою в Європі) та розподіляли б вироблену електроенергію між Україною та Росією. Москва відхилила цей варіант.
Натомість у Кремлі наполягають на збереженні виключного контролю над ЗАЕС.
Москва готова продавати Україні електроенергію за низькими цінами,
– мовиться у матеріалі.
Зі свого боку офіційний Київ вважає цю пропозицію неприйнятною.
Контроль над станцією, яка перебуває на тимчасово окупованій території, продовжує бути принциповою перешкодою для просування мирних домовленостей. Обидві сторони демонструють жорстку позицію: Росія не готова поступатися, а Україна відкидає будь-які форми спільного чи чужого управління.
Яка ситуація на Запорізькій АЕС?
Інститут вивчення війни фіксував, що Росія намагалася приєднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми та знову запустити виробництво електрики. Аналітики стверджують, що окупанти готуються легалізувати свою присутність через ліцензування й переведення станції на російську організаційну структуру.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що днями вдалося розпочати планове технічне обслуговування на об'єкті під егідою МАГАТЕ. Так, росіяни проводять повну перевірку й ремонт обладнання, необхідного для безпечної роботи реакторів.
Водночас через цілеспрямовані удари Росії по підстанціях, що забезпечують зовнішнє живлення АЕС, Україна наполягає на виключенні Росії з Ради керуючих МАГАТЕ.