(Не) рятувальний десант: Росія відправила "для допомоги" у Туреччину кадирівського вбивцю

Після серії нищівних землетрусів, які сталися у Туреччині 6 та 7 лютого, до країни терміново почали з'їжджатися загони рятувальників для подолання наслідків трагедії. Відправилася туди й команда росіян, до якої зовсім невипадково увійшов кадирівський спецпризначенець Данііл Мартинов, який на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну курував діяльністю кадирівських угруповань на Київщині.

За даними джерел 24 Каналу в українських спецслужбах, Мартинова московське керівництво відправило у закордонне відрядження у якості радника голови МНС Росії, однак насправді він цілком може виконувати завдання не з порятунку постраждалих. Ймовірно, що справжня задача кадирівського посіпаки – вбивство когось із чеченських лідерів, які отримали притулок у Туреччині, або ж навіть полювання за деякими місцевими посадовцями, які впливають на підтримку України.

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Також не можна заперечувати ймовірності, що аеромобільне угруповання "рятувальників" Росії під керівництвом Мартинова може здійснити у Туреччині диверсії.

Бойовик ФСБ та куратор загонів Кадирова, але жодним чином не рятувальник

Відправлення до інших країн когось із кілерів-диверсантів під прикриттям дипломатичного паспорта чи посвідчення рятувальника або ж церковного діяча – типова для Росії поведінка.

Перед початком війни у 2014 році російські спецслужбісти масово заїжджали на українську територію як журналісти. Організатори заколоту у Чорногорії прибували до цієї країни нібито для участі у православних заходах, а ГРУшники, які отруїли "новачком" болгарського підприємця Омеляна Гебрева, були туристами та дипломатами при Світовій організації торгівлі в Женеві.

Навіщо саме Кремль відрядив Мартинова до Туреччини, джерела в українських спецслужбах відповісти з певною точністю не можуть. Однак зазначають, що у біографії воєнного злочинця немає жодних зв'язків із рятувальниками. Окрім посади радника керівника МНС, яка є синекурою. Адже все своє життя він пов'язав із російськими спецслужбами та становленням клану Кадирова.

Так, у 2000-х Мартинов воював у Чечні у складі спецпідрозділу ФСБ "Альфа". Згодом, коли зрадник Ічкерії остаточно утвердився на колабораційній посаді керівника своєї батьківщини, російський спецпризначенець став керівником охорони Кадирова та помічником силового блоку його клану.

З 2012 року Мартинов готував особисту армію чеченського царька, займався викраденням людей та переправленням наркотиків, а через 5 років обійняв посаду заступника керівника Росгвардії у республіці. У цій іпостасі він зустрів 2014 рік та перше прибуття кадирівців в Україну у якості окупантів. Втім, тоді тік-токери достатньо швидко отримали по бороді як від ЗСУ, так і від місцевих терористів, та були вимушені тікати додому під спідниці до своїх дружин.

А от у 2022-му, під час повномасштабного вторгнення, Мартинов прилітав в Україну особисто. Він курував діяльністю кадирівських угруповань на Київщині та навіть фотографувався з генералом Тушаєвим.



Тушаєв назавжди залишився під Гостомелем, а Мартинов (праворуч) втік з України / Фото з російських соцмереж

Однак до Києва жоден із цих "дуже хоробрих" спецпризначенців не дійшов. Магомед Тушаєв не встиг накивати п'ятами в аеропорту "Антонов" та навіть кілька хвилин протримався у бою проти українських ССО, а Мартинов раптово вирушив до Росії та продовжив свою діяльність вже там, подалі від бойових дій. Вже у червні 2022 діяч "всплив" біля міністра надзвичайних ситуацій Олександра Куренкова та навіть претендував на посаду заступника голови МНС, однак став лише його радником.

І от, коли у Туреччині сталася жахлива трагедія, саме "колишній" спецпризначенець із досвідом вбивств та катувань людей, а також підготовкою диверсантів очолює російське угруповання рятувальників. Про це свідчать як низка окупаційних ЗМІ, так і відео, яке виклали на офіційних сторінках московитського МНС.

Дивіться відео з виступом Данііла Мартинова у Туреччині:

На відео Мартинов розповідає про те, як російські рятувальники допомагатимуть туркам подолати наслідки землетрусу. При цьому, як судячи із офіційних повідомлень, так і з рекламних банерів позаду "чиновника", воєнний злочинець насправді перебуває у Туреччині.



Помічник Кадирова та один із керівників його загонів Данііл Мартинов перебуває у відрядженні у Туреччині / Скриншот із відео

Що відомо про Данііла Мартинова

За даними українських спецслужб, радник голови МНС Росії та кадирівський головоріз народився 19 березня 1983 року. У нього є кілька паспортів з номерами 4515405599, 4607401462. Користується він поштовою адресою daniilmartynov@mail.ru та їздить на Mercedes-Benz ML63AMG з номером В888ОХ95.

Він володіє нерухомістю у Грозному на провулку Ювілейному, 5, вулицею Абухова, 4, а також Центороєвській, 4. Також Мартинов живе у Москві у Новофедорівському поселенні, у 54 квартирі 13 будинку села Яковлівське.