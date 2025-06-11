Росія відправила штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровської області, – ЦПД
Росіяни спробували відправити штурмовиків до адміністративної межі Дніпропетровської області, яку вони намагаються перетнути.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
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Що заявив Коваленко
Відомо, що росіяни вже кілька місяців прагнуть перетнути межу Дніпропетровської та Донецької областей. Для принаймні вигляду успіху у цьому Росія відправила своїх штурмовиків на цю ділянку, проте їх вдалося ліквідувати.
Росіяни заради інформаційної картинки спробували відправити штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровщини, в кілзону. Вони були знищені,
– написав Андрій Коваленко.
Жодної додаткової інформації з цього приводу керівник ЦПД РНБО не вказав.