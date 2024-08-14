У Росії додумалися, як дешево поповнити армію

Одне з важливих зрушень у публічній риториці Росії після Курська: "А що такого, що строковики воюють? Воюють собі й нічого!".

Строковики дешевші за найманців

Цю думку почали проштовхувати одразу з федеральних каналів. Локомотивом нового дискурсу став генерал-депутат Андрєй Гурулєв.

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Спочатку він намагався просунути думку, що строковики тримають оборону і нікого не втратили. Але після відео з десятками полонених російських строковиків навіть "найвідмороженіші" воєнкори покрутили на його адресу пальцем біля скроні.

Потім з усією генеральською прямотою Гурулєв заявив у Соловйова: "А ось в Афганістані при СРСР контрактників не було, воювали строковиками!". І весь пропагандистський бомонд дружно закивав. Мовляв, це військовослужбовці, вони складали присягу, то ж хай воюють!

Принадність строковиків у тому, що вони коштують набагато дешевше за найманців. Тобто зараз усіх існуючих строковиків спробують заштовхати на фронт. І весь осінній призов піде на фронт.

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Росіянам треба думати вже

Це частково вирішить проблему російської армії із поповненням. Проте, за оцінками Bloomberg, великі втрати штовхають Кремль на проведення мобілізації ще до кінця 2024 року.

Росіянам, які не хочуть відправляти своїх дітей на смерть, треба щось думати зараз. Відеозвернення до Владіміра Путіна нічого не вирішать, опозиція не допоможе.

Біжіть. Або готуйтеся відбиватися. Тому що ця війна не йде в жодне порівняння ні з Афганістаном, ні з Чечнею. Комітети солдатських матерів мають включитися до, а чи не після. Буде пізно.