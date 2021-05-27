Латвія хоче стати недружною країною, – Росія відреагувала на заміну прапора на чемпіонаті

На чемпіонаті світу з хокею у Ризі зняли прапор Росії. У російському міністерстві закордонних справ бурхливо відреагували на це та назвали такі дії недружними.

Реакція Росії на заміну свого прапора

Дії латвійської влади нібито є "відвертою русофобською лінією". Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Актуально На чемпіонаті світу з хокею розгорівся скандал через зняті прапори Білорусі та Росії

За словами Захарової, заміна прапора – неприкрита неповага до державної символіки Росії. "У зв'язку з цим зробили відповідні демарші в Москві і в Ризі, вказали на згубність подібних провокаційних кроків для вибудовування двосторонніх відносин", – заявила чиновниця.

На цьому Захарова не зупинилася. Вона почала ще більше обурюватися діями Латвії та назвала їх "жалюгідними".

Схоже, що наші латвійські сусіди усіма силами намагаються закріпитися в рядах недружніх Росії держав. Якщо це усвідомлений вибір латвійської сторони, будемо робити висновки,

– заявила представниця МЗС Росії.

Чому замінили прапор

Насправді все відбулося чітко й по правилах. До кінця 2022 року російським спортсменам заборонили виступати на міжнародних змаганнях під своїм прапором, а також з гімном та назвою. Тому на чемпіонаті світу вони виступають як "нейтральні атлети" та використовують прапор олімпійського комітету Росії, на який і замінили триколор.

Після зухвалого затримання у Мінську активіста Романа Протасевича та його дівчини Софії Сапеги, державний прапор Білорусі на чемпіонаті замінили на стяг опозиції. Мер Риги Мартіньш Стакіс заявив, що в його місті не буде прапору, що символізує режим, який займається державним тероризмом.

Рекомендуємо Білорусь у колючому дроті: для "Белавіа" придумали новий логотип