Росія "реанімувала" додаткову армію, – ексголова розвідки пояснив загрози

Міністерство оборони Росії поставило завдання на 2024 рік – сформувати одну загальну військову армію, три корпуси та низку повітряно-десантних дивізій та морської піхоти.

Окупанти можуть готувати близько 60 – 70 тисяч солдатів для прориву на певних напрямках. Генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж оцінив 24 Каналу ризики додаткової російської армії.

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Які напрямки спробують підсилити

"51 армія, яка була ще у період Другої світової війни, вони її наче "реанімували". Набирають туди контрактників, представників, які були мобілізовані, проходили строкову службу, а тепер також переходять на контракт. Шляхом такого контингенту по всій Росії збирають цю армію", – наголосив генерал армії у відставці.

Це рішення було ухвалене ще пів року тому на колегії міноборони. Військово-політичне керівництво України глибоко володіє ситуацією та знає про підготовку 60 – 70 тисяч особового складу.

Імовірно, Росія бажає використати такий контингент на стратегічних напрямках – на Донеччині для підсилення в конкретному секторі або на Харківщині, де полягла велика кількість російських вояк й не має перспектив для ворога.

Неможливо таку силу перемістити непомітно. Україна має 8 різних типів розвідки, які контролюють переміщення російського людського ресурсу та різних типів вогневого ураження.

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Яка загроза від нової армії

Маломуж пригадав, що тиждень тому на Луганщині зібралося 10 тисяч росіян, 450 різних типів озброєння – танки, БТР, БМП. Україна одразу почала нищити ворожий резерв, який ще був не готовий до бою. Це ефективно, оскільки знищується не лише особовий склад та техніка, а й з'являється величезна паніка серед особового складу.

Тактика ліквідації ворога є дуже важливою. За день втрати противника складають від 1000 до 1700 осіб, за тиждень – від 7 до 12 тисяч вояк, за місяць – від 28 до 36 тисяч солдатів. Відповідно 60 – 70 тисяч військових Україна зможе нейтралізувати приблизно за два місяці.

Нехай приходять нові, будуть ще потужні удари. Ми їх будемо знищувати й це потужно підриватиме всі військові резерви ворога. Вони швидко їх ні шляхом внутрішніх резервів, ні шляхом Північної Кореї, не поповнять. Це наш пріоритет – нищити резерви ворога в тилах, на полі бою і готувати операцію зі звільнення наших територій,

– констатував Микола Маломуж.