До 20 штук кожні 15 хвилин: спроможності Росії виготовляти хімічну зброю шокують

Окупанти здатні виробляти багато хімічних гранат сльозогінної дії. За 15 хвилин вони встигають зробити до 20 таких боєприпасів. Звісно, у боях не можна використовувати таку зброю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на NV. Нещодавно в Силах оборони Півдня розповіли, як ворог закидає отруйні речовини в бліндаж.

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Яку хімічну зброю використовує Росія

Росіяни розгорнули потужності для виробництва газових гранат сльозогінної дії типу РГ-Во, що розшифровується як "Ручная Граната – Вещество отравляющее". Це сталося понад рік тому.

Деталі під час брифінгу повідомив Артем Власюк, начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту командування Сил підтримки.

Кожних 15 хвилин Російська Федерація виготовляє близько 15−20 нових гранат РГ-Во за наявних потужностей,

– сказав він.

Цікаво, що зараз агресор утримується від застосування бойових отруйних речовин летальної, термобаричної, загальноотруйної чи шкірнонаривної дії, які занесені до списків Конвенції про заборону хімічної зброї. Це, звісно ж, робиться не з гуманітарних міркувань: ворог не хоче створювати собі проблеми зі спростуванням звинувачень у застосуванні хімічної зброї. Тому хімзброї в її класичному вигляді зараз на фронті нема.

Зауважте! Дмитро Лиховій нещодавно пояснював, що РГ-Во – не класична хімічна зброя. Це засіб боротьби із заворушеннями, іншими словами, ці сльозогінні гранати спецпризначенці кидають у протестувальників, щоб зупинити їх. Діюча речовина в таких гранатах – хлорацетофенон.

Артем Власюк підкреслив: оскільки відомо, які речовини використовують окупанти, то легко довести факти застосування таких речовин. Але ворог може модифікувати засоби боротьби з заворушеннями, додавши туди ще більш небезпечні речовини.

У листопаді зафіксовано 166 випадків застосування газових гранат на фронті, у жовтні було більше.