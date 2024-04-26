Днями міжнародна "правозахисна" організація Amnesty International опублікувала дуже цікавий звіт щодо порушення прав та свобод у Молдові. Вийшов звіт ще й у дуже цікавий період низького старту передвиборчих президентських перегонів і містить негативні зауваження щодо ситуації в Молдові з правами й свободами.

Amnesty International виставила Молдову найбільшим злом

Наприклад, "чесна", "неупереджена" та "непідкупна" Amnesty International журиться через те, що в Молдові була заборонена партія "Шор", яка є "опозицією та двигуном протестів". Тобто Amnesty International не цікавий той факт, що "Шор" – це проросійська гібридна політична сила, створена для захоплення влади в Молдові та поглинання країни Росією.

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Також Amnesty International журиться через те, що в Молдові були заборонені російські інформаційні майданчики, що, мовляв, порушує права споживачів інформації. Той факт, що ці майданчики 24/7 поширюють маніпуляції, фейки та відверту пропаганду Amnesty International так само не цікавить.

Організація так само звинувачує Кишинів у тому, що на території Придністров'я скоюють політичні вбивства, які не розслідують. Водночас організація забула згадати те, що територія "ПМР", фактично, не контролюється Кишиневом і є по суті окупованою територією.

Власне, ось воно джерело світового зла, порушення прав і свобод – Молдова, а на чолі цієї "диктатури" та "тоталітарного" режиму стоїть Майя Санду.

Москва запускає свої сценарії у Молдові

До Amnesty International завжди було багато запитань. 2022 року вони взагалі видали звіт, в якому пояснювали, що Росія завдає ударів по містах України, бо там перебувають українські військові. Геніальна спроба відбілити агресора, яка своєю геніальністю топила логіку та розсудливість.

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Тепер же, коли Москва активізувала практично всі свої осередки в Молдові, Ілан Шор оголосив про створення нової політичної сили "Перемога", а проти головної проросійської кандидатки Євгенії Гуцул висунуті звинувачення у кримінальній справі про незаконне фінансування політичної партії – намальовується Amnesty International зі звітом про те, як погано в Молдові з правами та свободами.

Amnesty International – це дуже дороге задоволення. Якщо росіяни залучили його зараз проти Молдови, це може вказувати лише на одне – каталізацію деструктивних сценаріїв, які Москва запускає проти Кишинева.