Росія використовує гіперзвукові ракети, бо не має успіху на землі, – розвідка Великої Британії

Російські окупанти використовують у війні з Україною гіперзвукові ракети. У розвідці Великої Британії назвали ймовірну причину таких звірств.

Так окупанти можуть діяти, щоб відвернути увагу від того, що не здобувають успіхів у цій війні. Зокрема, мовиться про наземний програш силам ЗСУ.

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Оцінка Міноборони Великої Британії

Оборонне відомство Великої Британії заявило, що такі ракети росіян навряд чи "істотно вплинуть на результат" їхньої кампанії в Україні.

Росія останніми днями заявляла, що випустила гіперзвукові ракети по цілях у Західній Україні. Окупанти казали, що ракета "Кинджал" може вражати цілі на відстані до 2 тисячі кілометрів зі швидкістю понад 6 тисяч кілометрів за годину.

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