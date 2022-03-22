Росія використовує гіперзвукові ракети, бо не має успіху на землі, – розвідка Великої Британії
22 березня 2022 , 09:22Читать новость на русском
Джерело:розвідка Великої Британії у твітері
Російські окупанти використовують у війні з Україною гіперзвукові ракети. У розвідці Великої Британії назвали ймовірну причину таких звірств.
Так окупанти можуть діяти, щоб відвернути увагу від того, що не здобувають успіхів у цій війні. Зокрема, мовиться про наземний програш силам ЗСУ.
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Оцінка Міноборони Великої Британії
Оборонне відомство Великої Британії заявило, що такі ракети росіян навряд чи "істотно вплинуть на результат" їхньої кампанії в Україні.
Росія останніми днями заявляла, що випустила гіперзвукові ракети по цілях у Західній Україні. Окупанти казали, що ракета "Кинджал" може вражати цілі на відстані до 2 тисячі кілометрів зі швидкістю понад 6 тисяч кілометрів за годину.
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