Росія використовує ретранслятори Білорусі для атак на Україну: як вони працюють

Сусідня держава продовжує надавати свої ресурси та логістику для забезпечення російських окупаційних військ. Ворожі безпілотники наводяться на цілі завдяки місцевим ретрансляторам, а залізницею безперешкодно курсує пальне.

Про масштаби залучення сусідньої країни до війни розповів представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Вадим Кабанчук в ефірі 24 Каналу. За його словами, місцева інфраструктура вже тривалий час активно працює в інтересах російської армії. Зокрема, це стосується не лише забезпечення паливом, а й безпосередньої допомоги у повітряному терорі.

Як Росія використовує білоруські ресурси

Експерт пояснив, що російські військові використовують білоруські ретранслятори для наведення ударних безпілотників на українські міста. Крім того, ця ж апаратура допомагає дронам здійснювати провокаційні зальоти у повітряний простір Польщі. Паралельно з Мозирського нафтопереробного заводу через Брянську область Росії безперешкодно йдуть ешелони з пальним для окупаційного угруповання.

Я б на місці України та західних партнерів розглядав цю інфраструктуру як частину російської інфраструктури, а не білоруської, тому що вона працює в інтересах Російської Федерації та її атак,

– підкреслив Кабанчук.

Чи вступить армія Білорусі у війну

Оцінюючи рівень інтеграції військового командування двох держав, гість ефіру зазначив, що білоруські збройні сили зберігають лише формальну незалежність. Москва роками вкладала мільярди доларів у місцеву економіку та оборонну сферу. Тому під час масштабної регіональної кризи Кремль обов'язково спробує кинути в бій не лише територію, а й самих білоруських військових. Мобілізаційний потенціал країни оцінюють приблизно у 300 тисяч осіб. Це доволі значне угруповання для Східної Європи, а сама держава юридично скута зобов'язаннями в межах ОДКБ та союзного договору з Росією.

До слова. Повне інтеррв'ю з білоруським опозиціонером Вадимом Кабанчуком читайте на сайті 24 Каналу за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко активно готує військову інфраструктуру для нових російських атак. З кінця літа в країні провели щонайменше 15 раптових перевірок боєготовності, а поблизу кордонів зводять нові фортифікаційні споруди та військові містечка.