Росія використовує сербську діячку для інформаційного тероризму

Російська пропаганда роками використовує сербську публіцистку Драгану Тріфковіч для поширення своїх наративів в іноземному інформаційному просторі. Ще у 2015 році жінка відзначилася своєю заангажованістю.

Співпрацюючи з ОБСЄ, тоді вона фотографувалась з проросійськими бойовиками на окупованому Донбасі.

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Що відомо про діяльність Тріфковіч

Як розповіли у Центрі протидії дезінформації, з початку повномасштабної війни Росії проти України Тріфковіч дезінформує світ про те, що Сербія нібито, як і багато інших країн Заходу, одноголосно підтримує агресію російської держави.

Ще один напрям її пропагандистської діяльності – формування фейкових повідомлень про начебто "біолабораторії на території України", у яких "за гроші США розробляли зразки зброї масового ураження".

Кремль продовжує використовувати міжнародних діячів, як інструменти інформаційного тероризму,

– зазначили у ЦПД.

Там також додали, що поступова ізоляція Росії від світу не означає припинення її інформаційної війни.

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