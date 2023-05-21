За "роботу дєдів": держдума Росії виставила рахунок Польщі за звільнення від німецьких окупантів

У Росії закінчуються таблетки, тож у держдумі продовжують розсипатися безглуздими заявами. Цього разу у країні-агресорці вирішили виставити рахунок Польщі за так зване "звільнення" від німецьких окупантів.

З відповідною заявою виступив глава держдуми Росії В'ячеслав Володін у своєму телеграмі. Він не лише виставив рахунок у колосальні понад 700 мільярдів доларів. Він ще й переконаний, що Польща повинна завдячувати спадкоємиці Радянського союзу за свій розвиток, передає 24 Канал.

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Володін вважає, що Польща існує завдяки Росії

Почнімо з простого. За словами Володіна, якому явно стає все гірше з кожною його заявою, щонайменше третина Польщі буцімто повинна завдячувати своєму розквіту Росії. Мовляв, саме завдяки Кремлю ці райони мають розвинену інфраструктуру, промислові підприємства, а також багаті на природні ресурси.

А тепер заговоримо про цифру. Володін переконаний, що після завершення Другої світової війни радянський народ чимало вклав у Польщу. Мовляв, він "витратив на відновлення та розвиток за сьогоднішніми оцінками понад 750 мільярдів доларів". Але і це ще не все. На думку глави держдуми, "Польща існує як держава лише завдяки Росії".

Поскаржився на відмову від російського

Водночас Володіну спало на думку ще й побідкатися. Мовляв, Польще демонтує радянські пам'ятники, закриває російські школи. Ба більше, буцімто "краде російську власність".

Відмовившись від загальної історії, поглумившись над пам'яттю наших солдатів і офіцерів, Польща має повернути отримані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у військові та повоєнні роки,

– додав Володін.

Зауважимо, що напередодні Польща ухвалила чергове рішення, від якого у росіян палає. Мовиться про перейменування Калінінграда та Калінінградської області.

На що поляки перейменували Калінінград

Офіційно про перейменування повідомили 9 травня. Документ демонструє, що відповідне рішення комітет ухвалив ще 12 квітня. За його результатами, Калінінград отримав лише польську назву – Крулевець.

У заяві наголошують, що топонім Калінінград не повинен використовуватися польською мовою. Крулевець – традиційне найменування Калінінграда у Польщі, зазначають у рішенні. Натомість "нинішня російська назва – штучна, не пов'язана ні з самим містом, ні з регіоном".