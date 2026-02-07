Зеленський прокоментував вимоги Росії визнати Крим російським

Президент України Володимир Зеленський відмовився погоджуватися на домовленості, які тим чи іншим чином можуть стосуватися зміни статусу тимчасового окупованого Криму, виступаючи проти винагородження Росії.

На його думку, не це має стати результатом російських злочинів проти України. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами.

Що заявив Зеленський про Крим?

Український президент пояснив, що, на його думку, Москва, вимагаючи офіційно визнати окупований півострів російським, ймовірно, подає сигнал Сполученим Штатам, розуміючи, що Україна на це не погодиться.

За його словами, держава не підтримуватиме жодних домовленостей, які суперечать Конституції або законодавству України. Володимир Зеленський додав, що навіть можливі компроміси мають бути справедливими.

Ми просто передаємо сигнал, що всі сторони повинні домовитися про достойне та надійне закінчення війни, яке не створює нових ризиків війни через винагороду для агресора. Ми просто говоримо, що якщо хтось хоче про нас вирішити ті питання, які суперечать Конституції України або українському законодавству, то таких домовленостей Україна підтримувати не буде,

– сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна незмінно прагне завершення війни. Він підкреслив, що можливі компроміси мають бути справедливими та прийнятними для українського суспільства і партнерів.

Також глава держави зауважив, що навіть якщо домовленості між США та Росією напряму не стосуються України, вони не повинні зачіпати її національні інтереси чи ухвалюватися всупереч інтересам українців.

Яка позиція України щодо окупованих територій?