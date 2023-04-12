Росія випробувала міжконтинентальну балістичну ракету: її бойова частина впала у Казахстані
Оборонне відомство Росії провело випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Її бойова частина вразила ціль на полігоні в Казахстані.
Про це повідомила низка російських ЗМІ посиланням на Міноборони Росії. Зазначають, що пуск міжконтинентальної балістичної ракети здійснювався з полігону "Капустін Яр" в Астраханській області.
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В міноборони країни-агресора кажуть, метою пуску було випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет.
Цей пуск дав змогу підтвердити правильність схемно-конструктивних і технічних рішень, що застосовуються під час розроблення нових ракетних комплексів стратегічного призначення,
– повідомили у відомстві.
Бойова частина ракети впала на території Казахстану
Навчальна бойова частина ракети вразила умовну ціль на полігоні в Казахстані. Згодом з'явилось відео запуску російської балістичної ракети.
Випробування балістичної ракети Росією: відео