Росія забирається геть з Сирії, – аналітики вказали на нові супутникові знімки

Після повалення режиму Асада у Сирії, Росія намагалася домовитися із новою владою про збереження своїх двох основних військових баз у країні. Втім, безуспішно. Тепер окупанти вимушені забиратися геть.

Днями стало відомо, що нова влада Сирії розірвала угоду з російською компанією про управління морським портом Тартус, яка мала тривати 49 років. Як показують супутникові знімки бази у Тартусі, Росія, ймовірно, розпочала евакуацію своїх військ, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що відомо

На фото видно, що на базі пришвартувалися два російські кораблі "Спарта" та "Спарта II". До цього моменту жоден російський військовий корабель не з'являвся в Тартусі після падіння режиму Асада.

На супутникових знімках можна побачити десятки військових машин, припаркованих у порті біля місця, де пришвартовані кораблі. Поруч також були крани, які зазвичай використовують для завантаження.

Морський аналітик Фредерік Ван Локерен зазначив, що в порту є ще два російські військові кораблі, які задіяні в евакуації.

Також за останні тижні до порту Тартус доставили багато військової техніки – транспорт і обладнання.

Військова техніка в порту Тартус 17 грудня / Фото Maxar

Зауважимо, що росіяни розпочали вивозити зброю ще в середині грудня.

Важливо! Тартус був єдиною базою Росії в Середземному морі, де кораблі Росії могли заправлятися та йти на ремонт під час операцій на Близькому Сході та в Африці.



Супутникові знімки показують велику активність й на головній російській авіабазі в Сирії Хмеймім.

На супутникових знімках, зроблених 6 січня, на авіабазі Хмеймім завантажують військову техніку в літаки / Фото Maxar

Великі російські літаки завантажують військовою технікою. Літаки не менше 10 разів перевозили військових на авіабази до Лівії.