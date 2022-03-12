Росія визнала на увесь світ, що не може перемогти

Вчора Росія вперше визнала свою слабкість. Офіційно та на камери.

Казці про "непереможну Росію" прийшов кінець

Міністр оборони РФ Шойгу запропонував залучити найманців з Близького Сходу. Російська армія сама не може перемогти – це пролунало на весь світ.

Важливо Воювати у нас будуть всі – ніхто не побіжить

Це остаточний кінець казки про "непереможну" російську військову машину. Направду вони використовували "гарматне м'ясо" в Сирії й тепер вимушені робити те саме в Україні.



Росія ніколи не буде здатна перемогти Україну / Фото "Вінниця. info"

Росія веде неправедну війну, вона її програє, в тому числі з найманцями – перемогу не можна купити, її можна тільки вибороти, а на це Росія не здатна.

Варто знати – російські окупанти хочуть поповнити свої лави найманцями з Лівії та Сирії: дивіться відео