Росія вкладає у розбещення європолітиків шалені гроші, – Данілов про боротьбу з пропагандою

Із російською пропагандою дуже складно боротися, оскільки у неї вже багато років вкладають шалені гроші. Зокрема, це стосується й впливу на європейських політиків.

Детальніше описав важкість становища секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі національного телемарафону.

Зауважте Росіяни поширюють фейк про знайдене у Скадовську покинуте поховання сибірської виразки

Чому важко боротися з пропагандою Росії

Росія багато зусиль вкладає в те, щоб мати своїх агентів інформаційного впливу на території не лише Європейських країн, а й в Азії та на Близькому Сході. За словами Данілова, Україна теж це робить, але все ж варто розуміти, що ми просто не можемо вкласти в інформаційну боротьбу стільки коштів, як Кремль.

Звичайно, ми цим питанням займаємося. Але мова йде про ресурси. Та кількість ресурсів, які вкладає Росія в розбещення політиків Європи через ЗМІ… Ми навіть не може уявити, які там нулі після одиниці починають рахуватися. Це шалені гроші,

– сказав глава РНБО.

Він зазначив, що в будь-якій точці світу можна побачити російські телеканали. При цьому, вони всі дотуються з бюджету Росії та є каналами пропаганди.

Навів приклад впливу російської пропаганди

Данілов підкреслив, що зараз країни Балтії та Польща вже почали закривати цю шпарину через яку пропагандисти Кремля "залазять у мозок багатьох людей".

Найлегша річ людям у мозок заносити якусь хворобу та починати її там розвивати. Якщо ви звернете увагу на суспільство Росії, то помітите, що на початку війни вони були менш налаштовані на війну. А сьогодні, після понад 100 днів, вже є підтримка та налаштованість на вбивства,

– сказав секретар.

Також важливим він вважає акцентувати на тому, які наративи поширюють пропагандисти. Адже вони переконують, що українці нібито є "нацистами" та нас усіх потрібно знищувати. "Це дуже страшна річ у 21 столітті. З нею точно треба боротися. Якщо повертатися до заяв Рогозіна та Мєдвєдєва, то це те, що вже відбувалося в фашистській Німеччині", – підсумував Данілов.

До теми – Ексклюзивне інтерв'ю глави РНБО 24 каналу: дивіться відео