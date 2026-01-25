На Кіровоградщині росіяни вперше використали "Шахеди", керовані через Starlink, – "Флеш"

Російські окупанти 24 січня завдали удару дронами по гелікоптерах у районі Кропивницького. Росія вперше застосувала "Шахеди", керовані через Starlink.

Про це розповів радник міністра оборони Сергій Бескрестнов, позивний "Флеш".

Що відомо про "Шахеди", керовані через Starlink?

Радник міністра оборони згадав про удар по Кропивницькому 24 січня. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників. Об 11:32 була інформація про дрони з боку Дніпропетровщини, о 12:07 повідомили про безпілотники біля Кропивницького.

Очільник обласної військової адміністрації Адрій Райкович повідомив, що сили протиповітряної оборони збили на Кіровоградщині російські безпілотники, наслідків не зафіксували.

Сергій Бескрестнов на своїй сторінці у Facebook показав відео удару.

Ворог ударив по гелікоптерах у районі Кропивницького: дивіться відео

На зображенні бачимо автозахоплення цілі та ручне наведення за зображенням. Але поблизу не було жодних БпЛА для створення МЕШ радіомережі. Роблю висновок, що ми бачимо перше застосування "Шахедів" на Старлінці,

– прокоментував радник міністра оборони.

Він уточнив, що "Шахеди" на ручному управлінні летіли майже над землею, щоб їх не бачили радіолокаційні станції.

