Росія все ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України, – ГУР

Триває 107 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На жаль, країна-агресорка все ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти нашої держави.

Разом з тим Кремль не відмовився від плану повного захоплення України. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

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Росія має достатньо ресурсів для довготривалих бойових дій

Збройні Сили України зірвали план путінського "бліцкригу" щодо захоплення Києва, Харкова й Одеси. Тому тепер основні свої зусилля російські окупанти зосередили на Сході нашої держави. За даними української воєнної розвідки, Росія все ще має достатній потенціал для ведення довготривалої війни проти України.

За інформацією Вадима Скібіцького, ворог наразі застосовує на території нашої держави загалом 103 батальйонно-тактичні групи, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Ще близько 40 БТГр російських окупантів перебувають у резерві та можуть бути використані у повномасштабній віні проти України згодом.

Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху на Сході України,

– повідомив Скібіцький.

Посадовець також додав, що мети так званої "спеціальної воєнної операції", заявленої Путіним на початку широкомасштабного вторгнення, російським окупантам так і не вдалося досягнути.

До слова, представник ГУР МО зауважив, що з огляду на військові невдачі російських загарбників, генеральний штаб Росії змушений кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати свої зусилля винятково на певних напрямках.

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Втрати Росії у повномасштабній війні проти України

Попри величезні резерви, Росія вже зазнала безпрецедентних втрат у широкомасштабній війні проти нашої держави, розв'язаній нею 24 лютого. Так, станом на 11 червня, Збройним Силам України вже вдалось знищити:

особового складу – 32 050 російських окупантів;

російських окупантів; ворожих танків – 1 419 одиниць;

бойових броньованих машин ворога – 3 466 одиниць;

артилерійських систем росіян – 712 одиниць;

ракетних систем залпового вогню – 222 одиниці;

засобів протиповітряної оборони – 97 одиниць;

літаків – 212 одиниць;

гелікоптерів – 178 одиниць;

безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 579 одиниць;

крилатих ракет – 125 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та цистерн з паливом – 2 448 одиниць;

спеціальної техніки – 54 одиниці.

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