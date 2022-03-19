Росія встановила міни в районі острова Зміїний та гирла Дунаю, – BlackSeaNews

Росіяни замінували море і недолуго вдали, мовляв, це зробили українці. Розповсюдили навіть офіційне звернення, попередивши кораблі.

Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник проєктів Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

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"Вони встановили міни в районі острова Зміїний, який наразі контролюють. Є інформація, що встановили міни й в районі гирла Дунаю", – сказав головний редактор BlackSeaNews.

Андрій Клименко зазначив, що наразі мовиться про єдиний водний шлях, який з'єднує Україну з європейськими країнами.

Роблять вони (росіяни – 24 канал) все через одне "відоме" місце, адже якщо ви виявили у морі міни, то звідки знаєте, що їх 420? Ви їх порахували перед тим, як ставити – тоді це має логічний вигляд,

– сказав Андрій Клименко.

Україна може використати це на власну користь

За його словами, Росія намагається злякати всіх судновласників.

Проте дослідник впевнений, що Україна може використати ситуацію з російським мінуванням на свою користь. Тому що не тільки Україна та Росія – прибережні держави у Чорному морі.

"Прибережна країна має не тільки права, а й обов'язки, і не тільки у своїх територіальних водах, а й у морському просторі надалі – це виключна морська економічна зона. Кожна прибережна країна має обов'язок підтримувати там свободу судноплавства", – сказав головний редактор BlackSeaNews.

Андрій Клименко про ситуацію у Чорному морі: дивіться відео